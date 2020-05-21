Интерпайп Пинчука заявляет о неправомерных налоговых претензиях на 2 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) выставила налоговые претензии компании Интерпайп Втормет за 2015-2019 годы на основании фиктивности операций с металлоломом. Об этом сообщает пресс-служба Интерпайпа.

В компании ситуацию называют абсурдной, поскольку металлолом является единственным сырьем, на котором работает завод Интерпайп Сталь. И утверждают, что объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лома.

"Интерпайп Втормет, который в структуре Интерпайп осуществляет переработку металлолома и поставляет его на сталеплавильный завод, имеет все необходимые документы: контракты, транспортные накладные и пр.", - отмечают в компании.

При этом подчеркивают, что проблема с ломом не в металлургах, а в заготовителях металлолома. "Рынок теневой, но бороться с ним налоговики не спешат", - говорится в сообщении.

По словам директор по экономике и финансам Интерпайпа Дениса Морозова, с 2013 года все крупные метпредприятия Украины получают подобные претензии и все решения по доначислениям налогов и штрафов были отменены в судебном порядке. "Только в 2019 году Верховный суд Украины принял 64 решения, которые подтвердили реальность сделок по покупке заводами сырья и необоснованность претензий ГНС", - уточнил Морозов.

В Интерпайт отмечают, что предприятие направило жалобу в ГНС и надеется на пересмотр решения, не дожидаясь суда.

