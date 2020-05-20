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Кабмин снизил норматив отчисления прибыли за 2019г. в бюджет до 30% для Ощадбанка и Укрэксимбанка
17:40 20.05.2020 |
Кабинет министров снизил норматив отчисления части прибыли за прошлый год в госбюджет до 30% для государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка (оба – Киев).
Соответствующее постановление принято без обсуждения на заседании правительства в среду.
По информации Нацбанка Украины, в настоящее время в деятельности госбанков наблюдается рост рисков и, соответственно, рост потребности в капитале, указано в пояснительной записке.
"Неприменение мер относительно сохранения или повышения уровня капитала банков может ограничить возможности привлечения ими ресурсов на кредитование экономики Украины", – отмечается в документе.
Установление соответствующего норматива на уровне 30% для Ощадбанка также обусловлено тем, что этот уровень является минимальным в соответствии с договорами о привлечении средств на внешних рынках капитала. Так, нарушение указанного обязательства может стать предпосылкой предъявления кредиторами требования относительно долгосрочного погашения соответствующих заимствований банка, размер которых по состоянию на 1 января 2020 года достиг почти $1 млрд.
Как сообщалось, в апреле правительство утвердило процент отчислений в бюджет для госкомпаний на уровне 50% с уточнением, что для отдельных компаний он может быть установлен индивидуально. ПриватБанк, в частности, перечислит в госбюджет 75% прибыли.
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