«Укрзализныця» отчиталась о 7 миллиардах гривень убытков

На конец года дефицит средств компании может составить 16 млрд грн.

Об этом сказано в объяснительной записке к проекту постановления Кабинета министров, которым предполагается снижение для компании до 30% нормы отчислений чистой прибыли в госбюджет, и которое Кабмин планирует рассмотреть на сегодняшнем своем заседании.

Среди причин негативного результата в компании называют остановку отдельных предприятий-грузоотправителей и негативную конъюнктуру на международных рынках, из-за чего грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 4,8%.

По прогнозу «Укрзализныци», необходимость погашать в этом году кредиты и проценты по ним в размере 11 млрд грн и 3 млрд грн соответственно приведет к тому, что на конец года дефицит средств компании может составить 16 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Кабинет министров Украины принял решение о снижении нормы отчислений чистой прибыли государственных компаний в государственный бюджет до 80%, тогда как ранее этот показатель составлял 90%.