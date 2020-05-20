Рада одобрила мораторий на банкротство госпредприятия «Энергорынок»

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О внесении изменений в Кодекс процедур банкротства (относительно мер, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии)".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2390 в первом чтении проголосовали 257 народных депутатов.

До запуска новой модели рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года роль оптового поставщика электроэнергии была возложена на госпредприятие "Энергорынок".

Целью законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение реализации механизмов погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии, определенных в законопроекте №2386.

Для этого проектом предлагается внести изменения в Кодекс процедур банкротства, предоставив хозяйственному суду право отказать в открытии производства по делу, если заявление подано о возбуждении дела о банкротстве оптового поставщика электрической энергии, а также право прекратить уже начатое производство в его отношении.

Кроме этого, устанавливается, что действие моратория на удовлетворение требований кредиторов не распространяется на удовлетворение требований на период действия процедуры погашения задолженности.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу проект закона №2386 "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" 30 апреля.

Согласно пояснительной записке к документу, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляла 30,9 млрд грн. В то же время кредиторская задолженность ГП "Энергорынок" составляла 28,1 млрд грн.

Законопроектом предложено списать долги государственных шахт за электроэнергию, а также долги "Энергорынка" перед "Энергоатомом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", а также перед поставщиками и производителями элекроэнергии на оккупированных территориях. На сумму списанной задолженности уставный капитал ГП НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго" должен быть увеличен за счет выпуска ОВГЗ, что приведет к увеличению государственного долга.

Оставшиеся после этого долги дебиторов "Энергорынок" должен пропорционально переуступить кредиторам. При этом НРКЭУ обязано предусмотреть средства для погашения долгов операторов электросетей в тарифе на передачу электроэнергии.

Министерство финансов в экспертном заключении к законопроекту отмечает, что предложенные нормы разбалансируют госбюджет, а также может привести к возникновению фискальных рисков на сумму до 28,1 млрд.

Напомним, в ноябре 2019 года госпредприятие "Энергорынок" обратилось в Хозсуд Киева с заявлением об открытии производства по делу о своем банкротстве.

"Энергорынок" до конца июня 2019 года выполнял функцию оптового поставщика электроэнергии. С 1 июля 2019 года в Украине запущена новая модель оптового рынка электроэнергии, которая предусматривает ликвидацию ГП "Энергорынок" как единого покупателя и продавца электроэнергии. Согласно закону "О рынке электрической энергии", ГП "Энергорынок" осуществляет деятельность до полного погашения кредиторской и дебиторской задолженности за электроэнергию.

Владельцем ГП "Энергорынок" является Кабмин. Сейчас в госреестре статус предприятия - "не находится в процессе прекращения".

В июле 2019 года Хозсуд Киева открыл производство по иску госпредприятия "Энергоатом" (оператор четырех украинских АЭС) к "Энергорынку" о взыскании 19 млрд грн задолженности, из которых 9,8 млрд грн - основной долг и 9,2 млрд грн - инфляционные потери.