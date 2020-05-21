«Новая почта» запустила авиадоставку посылок из США и Китая

Оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи "Новая почта", запустил регулярные авиарейсы из/в США и Китай.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Авиарейсы на заказ "Новая почта Глобал" будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления, экспортируемые из Украины, так и в обратном направлении - покупки, которые украинцы осуществляют в интернет-магазинах этих стран. Совместно с партнерами уже запущено 6 регулярных рейсов - пять в/из США и один в/из Китая", - сказано в сообщении.

В частности, четыре рейса в направлении "Варшава-Нью-Йорк-Варшава" осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс "Киев-Нью-Йорк-Киев" - украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Еще один еженедельный рейс из и в Китай "Новая почта Глобал" запустила в сотрудничестве с компанией SkyUp.

В апреле "Новая почта Глобал" расширила транспортные каналы доставки посылок из Китая за счет открытия железнодорожного маршрута.

