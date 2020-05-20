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Укрзализныця не получила более 500 миллионов за перевозку льготников
18:50 19.05.2020 |
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"За 2019 год и первый квартал 2020 года "Укрзализныця" не получила от местных органов власти более полумиллиарда гривень компенсаций за перевозку льготников. Местная власть вернула перевозчику за указанный период лишь около 20% от общей суммы за услуги, оказываемые льготным категориям населения", - говорится в сообщении.
В частности, за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112,3 млн грн (21,8%), долг - 403,4 млн грн. В первом квартале 2020 года было компенсировано - 14,6 млн грн (12,8%), долг - 99,1 млн грн.
Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 года стали город Киев, который вообще не погасил 59 млн грн задолженности, Львовская область, долг которой составляет 61,4 млн грн с 68,7 млн грн общей суммы предоставленных услуг, и Харьковская область - долг 61,2 млн грн из общей суммы в 68 млн грн.
По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения. «Призываю органы местной власти принять соответствующие решения для погашения задолженности по перевозке льготных пассажиров для восстановления в полном объеме пригородных железнодорожных перевозок», - отметил он.
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