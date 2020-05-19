Финансовые новости
- |
- 19.05.20
- |
- 15:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Минздрав отказался от украинских защитных костюмов, экспорт не разрешают
08:51 19.05.2020 |
Защитные костюмы от Текстиль-Контракт в Украине не покупают из-за отсутствия сертификата ДСТУ EN 14126, а за границу не пускают из-за запрета экспорта
Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства отказало на прошлой неделе компании "Текстиль-Контракт" в лицензии на экспорт защитных костюмов для медиков. Об этом в Fаcebook сообщил глава компании Александр Соколовский.
Он напомнил, что в апреле его компания выиграла тендер на поставку 90 000 защитных костюмов для Министерства здравоохранения. Однако из-за введения дополнительного требования - соответствия международному стандарту ДСТУ EN 14126 - договор не подтвердили. При этом компания закупила сырье и запустила отшив первых 23 500 костюмов.
По словам Соколовского, найти покупателя в Украине невозможно из-за требования соответствия ДСТУ EN 14126 во всех гостендерах. Компания надеется получить сертификат из европейской лаборатории к концу мая, так как у украинских лабораторий пока нет ни оборудования, ни методик.
Соколовский говорит, что Текстиль-Контракт получил несколько предложений о поставке защитной продукции в Европу. В частности, первый контракт был заключен на поставку в Германию. Однако из-за действующего до 1 июня запрета на экспорт защитной продукции, компания обратилась в Минэкономики, которое в виде исключения выдает такие лицензии.
Министерство отказало, сославшись на запрет экспорта и отсутствие правовых оснований для оформления лицензии.
"Наш контракт с заказчиком, который был готов делать предоплату за три фуры защитных комбинезонов и халатов, разорван. Перспектива на следующие контракты и поставки весьма туманна. Западные заказчики не готовы рисковать и ждать, получили ли мы лицензию или нет, продлят в Украине запрет на экспорт или нет", - отмечает Соколовский.
По его словам, заказы получают китайские, турецкие, польские и другие производители, а украинские теряют шанс выйти на рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ясько: Разговоры о включении ОРДЛО в переговоры усложняют позицию Украины в ПАСЕ
ТОП-НОВОСТИ
|Трилогия предательства. Что должен был сделать Гордон после интервью с Гиркиным
|«Нельзя продолжать танцы с МВФ». Макар Пасенюк о падении ВВП на 8% и «плане Шмыгаля»
|Кабмин возобновит работу метро и детских садов с 25 мая, – Шмыгаль
|Закон о «ведении агрессивной войны»: Как украинских командиров хотят заставить не стрелять в ответ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования
|Рада намерена разрешить «Укрпоште» предоставлять финуслуги и открывать почтовые счета
|Нацбанк выступил против возможности для «Укрпочты» предоставлять банковские услуги
|Минздрав отказался от украинских защитных костюмов, экспорт не разрешают
|Украинское предприятие изготовило уникальное изделие для китайской АЭС
|Премии за суд с Газпромом. НАБУ получило доступ к служебным запискам Нафтогаза
Это интересно
|Госдеп США анонсировал новые санкции против Huawei
|Европа привлекла теологов к работе над новым истребителем
|Шпионское ПО на протяжении четырех лет скрывалось в Google Play Store
|Kia представила обновленный Picanto
|Холодильники начнут узнавать нас в лицо: Sony предлагает датчики изображений с ИИ
|Назван самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала 2020 года
|У Lexus появится недорогой и очень маленький кроссовер