Минздрав отказался от украинских защитных костюмов, экспорт не разрешают

Защитные костюмы от Текстиль-Контракт в Украине не покупают из-за отсутствия сертификата ДСТУ EN 14126, а за границу не пускают из-за запрета экспорта

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства отказало на прошлой неделе компании "Текстиль-Контракт" в лицензии на экспорт защитных костюмов для медиков. Об этом в Fаcebook сообщил глава компании Александр Соколовский.

Он напомнил, что в апреле его компания выиграла тендер на поставку 90 000 защитных костюмов для Министерства здравоохранения. Однако из-за введения дополнительного требования - соответствия международному стандарту ДСТУ EN 14126 - договор не подтвердили. При этом компания закупила сырье и запустила отшив первых 23 500 костюмов.

По словам Соколовского, найти покупателя в Украине невозможно из-за требования соответствия ДСТУ EN 14126 во всех гостендерах. Компания надеется получить сертификат из европейской лаборатории к концу мая, так как у украинских лабораторий пока нет ни оборудования, ни методик.

Соколовский говорит, что Текстиль-Контракт получил несколько предложений о поставке защитной продукции в Европу. В частности, первый контракт был заключен на поставку в Германию. Однако из-за действующего до 1 июня запрета на экспорт защитной продукции, компания обратилась в Минэкономики, которое в виде исключения выдает такие лицензии.

Министерство отказало, сославшись на запрет экспорта и отсутствие правовых оснований для оформления лицензии.

"Наш контракт с заказчиком, который был готов делать предоплату за три фуры защитных комбинезонов и халатов, разорван. Перспектива на следующие контракты и поставки весьма туманна. Западные заказчики не готовы рисковать и ждать, получили ли мы лицензию или нет, продлят в Украине запрет на экспорт или нет", - отмечает Соколовский.

По его словам, заказы получают китайские, турецкие, польские и другие производители, а украинские теряют шанс выйти на рынок средств индивидуальной защиты (СИЗ).

