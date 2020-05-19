Украинское предприятие изготовило уникальное изделие для китайской АЭС

В ПАО «Энергомашспецсталь» (ЭМСС) успешно прошло проверку уникальное изделие - обечайка активной зоны корпуса реактора для блока китайской АЭС «Тяньвань».

Об этом сообщили на сайте краматорского предприятия.

«В ПАО «Энергомашспецсталь» состоялась приемка уникального изделия - «Обечайки активной зоны корпуса реактора для блока №7 АЭС «Тяньвань» (Китай). Проверка данного изделия прошла на площадке ПАО «ЭМСС» в присутствии представителей Суненской ядерной энергетической компании (CNSP) и генерального подрядчика», - говорится в сообщении.

Указано, что процедура приемки прошла без замечаний, что подтверждает высокое качество оборудования.

На предприятии объяснили, что крупногабаритная обечайка, изготовленная из слитка массой 415 тонн, имеет уникальные габариты - высота заготовки 4,7 м, диаметр 3,9 м, масса 125 тонн.

Во время приемки инспекторами CNSP был проведен визуальный, измерительный контроль, контроль макроструктуры и ультразвуковой контроль.

Также, в ходе приемки, представители CNSP приняли участие в испытании механических свойств в центральной заводской лаборатории ПАО «ЭМСС» двух патрубков и одного переходника компенсатора давления, трубы 1130х65 и патрубка DN400.

От ЭМСС в приемке были задействованы специалисты отделов технического контроля, менеджмента качества, сертификации и стандартизации, неразрушающих методов контроля, центральной заводской лаборатории и механообрабатывающего цеха.

«Стороны подписали протокол о соответствии всех контролируемых параметров требованиям контракта. В ближайшее время оборудование, предназначенное для корпуса реактора 7-го блока АЭС «Тяньвань», будет отправлено заказчику. Сейчас в нашем производстве - следующая партия заготовок для этой станции», - отметил начальник бюро обеспечения качества поставок ПАО «ЭМСС» Александр Дудник.

Как сообщалось, ПАО «Энергомашспецсталь» получило крупный заказ на производство заготовок для АЭС «Тяньвань», расположенной в Китае. В рамках контракта, подписанного в июле 2019 года, предприятие изготовит для 7-го и 8-го энергоблоков АЭС «Тяньвань» детали для реакторного оборудования. В комплект поставок войдут заготовки для корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного насоса, главного циркуляционного трубопровода, коллектора и компенсатора давления.

В целом Энергомашспецсталь изготовит и поставит китайской АЭС 3 504 тонны изделий.

На сегодняшний день, согласно контракту, для 7-го блока АЭС «Тяньвань» уже изготовлены и приняты инспекцией 115 заготовок.

ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск) - крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики и общего. Предприятие экспортирует продукцию более, чем в 50 стран мира.

За 2019 год предприятие реализовало 85,8% произведенной продукции на сумму 1 940 млн грн. Основными потребителями продукции были Германия, Казахстан, Китай, Финляндия, США, Франция, Польша, Румыния, Бельгия.