НБУ 15 мая 2020 года предоставил шести банкам 667,3 млн грн рефинансирования





Национальный банк Украины (НБУ) на третьем аукционе по 90-дневному рефинансированию 15 мая удовлетворил заявки банка "Авангард" (Киев) на 305 млн грн, МТБ Банка (Одесская обл.) – на 100 млн грн, банка "Сич" – на 90 млн грн и Международного инвестиционного банка (МИБ, оба – Киев) – на 89 млн грн, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Согласно им, в ходе этого аукциона также Радабанк (Днепр) привлек 65 млн грн и Мисто Банк (Одесса) – 18,3 млн грн.

Ранее центробанк установил постоянную ставку для соответствующего рефинансирования на уровне учетной ставки НБУ (8%).

В целом на аукционе 15 мая НБУ удовлетворил заявки шести банков на 667,3 млн грн.

Как сообщалось, неделей ранее, 8 мая НБУ провел дебютный тендер по рефинансированию банков на срок от года до пяти лет, на котором предоставил 11-ти банкам 2,4 млрд грн.

Кроме того, в тот же день НБУ на втором аукционе по рефинансированию банков сроком до 90 дней удовлетворил заявки четырех банков на 457 млн грн, тогда как в ходе дебютного тендера 30 апреля регулятор выдал девяти банкам 6,9 млрд грн, из которых 6 млрд грн – Укрэксимбанку.

Центробанк сообщал, что будет проводить аукционы по 90-дневному рефинансированию каждую пятницу в период с 30 апреля по 30 июня, а на срок от года до пяти лет – каждую вторую пятницу месяца, то есть следующие тендеры состоятся 22 мая и 12 июня соответственно.