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Оператор ГТС подал в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов
15:50 18.05.2020 |
Государственное предприятие "Оператор ГТС Украины" подало в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов за газ.
Об этом сообщается на сайте госкомпании.
Согласно сообщению, иски поданы на лидеров среди компаний-должников: "Донецкоблгаз", "Луганскгаз", "Кировоградгаз", "Тернопильмиськгаз", "Мелитопольгаз", "Уманьгаз" и "Херсонгаз".
В компании сообщили, что за период январь-апрель 2020 года участниками рынка природного газа в Украине было накоплено 1,336 миллиарда гривень за негативные небалансы перед "Оператором ГТС Украины", из которых 85%, или 1,31 миллиарда гривень, задолжали облгазы.
Сообщается, что на сегодня уровень расчетов за негативные небалансы составляет лишь 24% с начала года. В свою очередь, "Оператор ГТС" на 100% выполняет свои обязательства перед участниками рынка и полностью оплатил им положительные небалансы за период январь-март 2020 года.
"ОГТСУ регулярно информирует о состоянии расчетов по небалансам (январь, февраль, март). Но из-за бездействия руководства компаний-должников с каждым месяцем ситуация становится все более критической и растут риски нарушения стабильной работы независимого оператора ГТС. Наличие такой значительной задолженности ставит под угрозу начало нового отопительного сезона уже осенью 2020 года", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, с 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.
На конец 2019 года долг за негативные небалансы участников рынка природного газа перед "Укртрансгазом" достиг 44,048 миллиарда гривень.
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