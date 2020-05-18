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СНБО не поддержал планы реформирования Укроборонпрома
11:56 18.05.2020 |
Планы реформирования ГК "Укроборонпром" нужно доработать, а также провести анализ деятельности каждого предприятия концерна. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на встрече с руководством Укроборонпрома.
"Планы о реформировании ГК "Укроборонпром" должны быть существенно доработаны с учетом потребностей Вооруженных Сил Украины в контексте функционирования оборонно-промышленного комплекса, современных мировых тенденций развития вооружения и техники и международной кооперации", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.
Секретарь СНБО поддержал инициативу реформирования Укроборонпрома, но вместе с тем подчеркнул, что основную роль в этом процессе должно выполнять правительство, которому подчинен концерн, в частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Данилов подчеркнул, что нужно провести всесторонний анализ деятельности каждого предприятия Укроборонпром, чтобы определить его потенциал для обеспечения потребностей ВСУ и конкурентоспособности на мировом рынке вооружений и военной техники.
"Нужно определить, кто может быть их стратегическими партнерами, учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке вооружений и военной техники", - сказал он, добавив, что все шаги в направлении реформирования ВПК должны быть максимально публичными.
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