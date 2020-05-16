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К программе «Доступные кредиты 5-7-9%» присоединились еще два банка
15:52 15.05.2020 |
Райффайзен Банк Аваль и ТАСкомбанк присоединились к государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
14 мая банки подписали договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства.
Как отмечают в Минфине, в программе участвуют уже девять банков. Четыре государственных - Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. И пять коммерческих - Райффазен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Альянс банк, Банк Львов и ПУМБ.
В министерстве напоминают, что 29 апреля Кабмин поддержал предложение Минфина и расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
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