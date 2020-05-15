Арселормиттал выводит из эксплуатации первый участок блюминга

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» остановил работу участка № 1 цеха блюминга, который начал работать еще в 1958 году. Это мероприятие должно достаточно положительно повлиять на экологию.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сейчас первый участок блюминга уже отключен от источников энергоснабжения, кроме дежурного освещения и систем аварийного обеспечения. Ранее были разработаны меры для поддержания работоспособности необходимого оборудования, всех аварийных и дренажных систем объекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие первого участка блюминга стало возможным благодаря реализации инвестиционной программы предприятия - строительству новых современных агрегатов и модернизации действующих.

После закрытия участка № 1 общий уровень производства «АрселорМиттал Кривой Рог» не изменится благодаря перераспределению потока стали на МНЛЗ и второму участку блюминга.

Остановка работы первого участка блюминга обеспечит также экологический эффект. Будут выведены из эксплуатации сорок источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, тридцать нагревательных колодцев. Это позволит снизить выбросы от этих источников примерно на 500 тонн в год.

Отмечается, что блюминг-1 начал свою работу в 1958 году, еще в течение нескольких лет предприятие ввело в эксплуатацию блюминг-2. В 2015 году первый и второй блюминги «АрселорМиттал Кривой Рог» были объединены в единый цех.

За более чем 60 лет работы блюминг внес весомый вклад в общий выпуск металлопродукции комбината. К моменту остановки первого участка цех в целом выпустил более 183 млн тонн готовой продукции.

Участок № 1 цеха выполнял прокатку квадратной стальной заготовки различного сечения (300×300 мм, 150×150 мм, 130х130 мм, 125х125 мм, 80× 80 мм), а также бандажной полосы 32х126 мм.

На предприятии отметили, что с момента введения карантина часть персонала участка № 1 блюминга обеспечивала поддержание работоспособности аварийных систем цеха, демонтаж оборудования выполнялся со строгим соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.

Большая же часть работников участка находилась в оплачиваемых отпусках или в простое за пределами предприятия с соответствующей оплатой. Сейчас 50 работников этого объекта уже переводятся на вакантные места на участке № 2.

«АрселорМиттал Кривой Рог» готов предоставить персоналу возможности для трудоустройства на любые актуальные на предприятии вакансии. В каждом конкретном случае решение будет приниматься индивидуально в полном соответствии с требованиями трудового законодательства.

