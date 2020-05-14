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Кабмин распорядился преобразовать госпредприятие «Оператор рынка» в акционерное общество
11:57 14.05.2020 |
Кабинет министров распорядился преобразовать госпредприятие "Оператор рынка" в акционерное общество, 100% акций в уставном капитале которого принадлежат государству, передает Энергореформа.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 13 мая.
"Преобразовать государственное предприятие "Оператор рынка" в акционерное общество "Оператор рынка", 100% акций в уставном капитале которого принадлежит государству и не подлежат приватизации или отчуждению другим способом", - отмечено в ранее обнародованном проекте распоряжения.
Госпредприятие "Оператор рынка", созданное в апреле 2019 года на базе ГП "Энергорынок", отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на таких организованных сегментах рынка э/э, как рынок "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР).
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