Кабмин сократил количество членов набсовета «Укрзализныци»

Кабинет министров Украины внес изменения в устав акционерной компании "Укрзализныця" и определил количественный состав наблюдательного совета "Укрзализныци", сократив максимально возможное количество его членов с 11 до 7.

Кроме того, указанное постановление исключает из перечня видов деятельности "Укрзализныци" торговлю электроэнергией, при этом разрешая предоставлять услуги по распределению электроэнергии.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

"Постановлением предусматривается внесение изменений в Устав "Укрзализныци". Изменения, в частности, определяют, что Министерство инфраструктуры Украины разрабатывает и подает проекты актов относительно решений по вопросам, касающимся компетенции общего собрания и набсовета "Укрзализныци", - говорится в пояснительной записке.

Также, согласно документу, определен количественный состав наблюдательного совета - не менее 5 и не более 7 членов, большинство из которых должны быть независимыми членами набсовета.

Кроме того, указанное постановление исключает из перечня видов деятельности "Укрзализныци" торговлю электроэнергией, при этом разрешая предоставлять услуги по распределению электроэнергии.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили самостоятельно обеспечивать разработку и принятие мер по противодействию коррупции.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.