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Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды, - расследование Bihus.Info
09:37 14.05.2020 |
Аульскую хлорпереливную станцию, которая является стратегическим предприятием, выкупили за 30 млн грн в интересах химпредприятия "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского для "установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране".
Об этом говорится расследовании Bihus.Info.
"Еще в 2018 году химпредприятие "Днепроазот" с орбиты олигарха Игоря Коломойского объявило об остановке производства жидкого хлора. Этот реагент используется всеми водоканалами для очистки питьевой воды, а "Днепроазот" - единственный в стране его производитель. Из-за этого страна оказалась на пороге экологической катастрофы, ведь без обеззараживания воды ее просто невозможно употреблять. Проблему тогда решали на уровне правительства и Совета национальной безопасности", - напоминают журналисты.
Отмечается, что период остановки производства жидкого хлора "закрыли" благодаря в том числе и Аулсьской хлорпереливной станции - это единственное в стране предприятие, которое занимается транспортировкой реагента и имеет необходимое оборудование для его переливания.
"Когда "Днепроазот" остановил производство жидкого хлора, его сумели импортировать и благодаря станции временно обеспечивать водоканалы", - говорится в сюжете.
Сообщается, что "Днепроазот" таки возобновил производство жидкого хлора, но со существенно более высокими ценами на реагент - химпредприятие после запуска подняло цены на жидкий хлор сменее 7 тыс грн до 36 тыс грн за тонну (а на некоторых закупках цена достигала и 50 тыс грн за тонну).
"Эти деньги включены в платежки за воду, а следовательно украинцы уже переплатили предприятию олигарха сотни миллионов гривен", - подчеркивают расследователи.
Отмечается, что за почти 2 года с момента остановки "Днепроазота" и повышения цен АМКУ так и не смог вынести решение относительно злоупотребления монополиста.
По словам директора Департамента исследований и расследований рынков производственной сферы Игоря Кустовского, расследование проводят по двум фактам: завышение цен, которые было бы невозможно установить в условиях свободного рынка и остановки производства. По его словам, представление пока готово примерно на 70%.
Также СБУ в июле 2018 года сообщила о начале проверки должностных лиц "Днепроазота" в связи с тем, что их действия создали предпосылки для угрозы здоровью людей и распространению эпидемий.
"Но никакого намека на следственные действия или результатов расследования вышеуказанных фактов так ничего и не известно", - отмечают журналисты.
В то же время в 2019 году Днепропетровский облсовет выставил стратегическое предприятие - Аульскую станцию - на приватизацию и продал его за чуть более чем 30 млн грн.
Станцию выкупила малоизвестная фирма "Агентство "Мега плюс", которая принадлежит Андрею Житникову.
"Мужчина, проживающий в обычной многоэтажке в Днепре, комментировать покупку отказался. Зато его жена сообщила, что на ее мужа просто "повесили" этот объект", - выяснили расследователи.
Журналисты установили, что до покупки стратегического предприятия Житников работал в фирмах "Приват Холдинг", которая принадлежала Коломойскому, и в компании "Энергоальянс", которая принадлежала одному из менеджеров олигарха.
"Это может означать, что станция была выкуплена в интересах именно "Днепроазота" - для установления окончательной монополии на обеззараживание питьевой воды в стране", - отмечается в расследовании.
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