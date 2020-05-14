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«Фармак» начал в Украине третью фазу клинических испытаний препарата "Амизон" в противодействии COVID-19
08:16 14.05.2020 |
Фармацевтическая копания АО "Фармак" (Киев) в рамках международных исследований начала в Украине третью фазу клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) в противодействии COVID-19.
Как сообщает компания в своем пресс-релизе, ученые института медицинской вирусологии Франкфурта-на-Майне (ФРГ) провели исследование противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV-2 на клеточной модели.
"Препарат тестировали на человеческих клетках, зараженных SARS-COV-2. Енисамиум показал хороший эффект. Это стало поводом для начала клинических исследований лекарственного средства в Украине", - сообщает компания.
Компания сообщает, что после успешного окончания испытаний "Амизон" будет доступен во всех странах присутствия "Фармак".
Клинические исследования будут продолжаться несколько месяцев.
В настоящее время "Амизон" как эффективное лекарственное средство для лечения гриппа и других ОРВИ представлен на рынках 11 стран мира, в том числе Беларуси, Казахстана, Узбекистана и других.
"Фармак" - лидер фармацевтического рынка с долей 5,9% в денежном выражении. Компания производит лекарственные средства во всех четырнадцати терапевтических группах. Среди основных направлений - противопростудные, эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические портфели. Ежегодно «Фармак» выводит на рынок около 20 новых сложнокомпонентных современных препаратов, в разработке настоящее время около ста лекарственных средств.
Компания ежегодно реинвестирует в развитие примерно 95% прибыли.
За последние пять лет инвестиции "Фармак" в научно-технический комплекс, производственное оборудование, исследовательскую деятельность составили 3,4 млрд грн.
В 2015 году "Фармак" открыл собственное производство субстанций в городе Шостка (Сумская обл.), которые производит около 20% субстанций для потребностей "Фармака". Инвестиции в строительство завода по производству субстанций в Шостке составили $40 млн.
В целом с 1995 года компания инвестировала в модернизацию производства более $242 млн. Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют требованиям европейских стандартов. На производстве внедрена система контроля качества в соответствии с действующими нормативными требованиями и мировыми стандартами: ISO, GMP. Ежегодно компания проходит примерно 15 международных инспекций и проверок.
Как сообщалось, АО "Фармак" по итогам 2019 года получил чистую прибыль в размере 1,056 млрд грн, что почти совпадает с показателем 2018 года - 1,05 млрд грн, по итогам 2018 года "Фармак" увеличил чистую прибыль на 25,16%.
ПАО "Фармак" - член ассоциации "Производителей лекарств Украины" (АПЛУ).
Согласно данным Госреестра, конечным бенефициарным собственником ПАО "Фармак" является глава наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.
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