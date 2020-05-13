Витренко заявил, что его увольняют из «Нафтогаза», и раскритиковал Коболева

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что получил уведомление об увольнении его из компании через два месяца и раскритиковал работу Андрея Коболева на должности главы правления НАК.

Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

«Друзья! Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза». Поскольку постоянно приходится бороться с дезинформацией, причем, "с превосходящими силами соперника", должен снова прибегнуть к радикальной открытости и выложить здесь свое видение ситуации», - написал он.

По мнению Витренко, его увольняют, поскольку борьба против российской агрессии, в частности, эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», и борьба с коррупцией в газовой отрасли не является приоритетом компании.

«В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом". Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности, с ее причинами, в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине», - отметил он.

По его словам, некоторые ключевые члены команды уйдут из «Нафтогаза» уже скоро, а глава правления НАК Андрей Коболев останется руководителем.

«Сначала напомню, что решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев. Но рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле», - отметил Витренко.

По его словам, Коболев не имеет достаточной компетенции для руководства компанией.

«Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в «Нафтогазе» и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации «Нафтогаза» в эффективную национальную компанию», - подчеркнул Витренко.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года глава правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Ранее отдел маркетинговых исследований «Нафтогаза», который подчиняется Витренко, подготовил доклад о текущей ситуации с корпоративной реорганизацией компании, в котором говорилось о наличии конфликта между Коболевым и Витренко. Об этом, в частности, свидетельствует разница во взглядах на организационную трансформацию «Нафтогаза», говорилось в докладе.

16 марта 2020 года Наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продлил контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на 4 года.