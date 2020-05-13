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Россия незаконно сменила владельца украинской дочки «Сбербанка» - НБУ
08:22 13.05.2020 |
Смена собственника существенного участия дочернего банка "Сбербанка России" в Украине - АО "Сбербанк" произошла без согласования с украинским регулятором вопреки требованиям закона, сообщается на сайте Национального банка Украины.
По данным НБУ, 23 апреля 2020 года Нацбанку Украины стало известно о продаже Центральным банком РФ 50% + 1 акция "Сбербанка России" Министерству финансов РФ. Соответственно, в акционерном обществе "Сбербанк" изменился конечный владелец. В нарушение требований законодательства новый конечный владелец не сообщил НБУ за 3 месяца до вступления существенного участия в "Сбербанке" о намерении такого приобретения; не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке и не подал в Нацбанк копию договора, на основании которого состоялся переход права собственности на акции.
Сообщается, что Нацбанк отправил запрос Министерству финансов РФ и "Сбербанку России" с требованием предоставить объяснения и соответствующие документы, а также сообщил о правовых последствиях нарушения украинского закона.
«Национальный банк даст правовую оценку и рассмотрит вопрос о применении мер воздействия в определенном законом порядке и сроки», - говорится в сообщении регулятора.
Справка УНИАН. Дочерний банк российского государственного «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов.
С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.
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