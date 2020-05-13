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Укравтодор начал работы на 177 объектах
07:52 13.05.2020 |
Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) начало ремонтно-строительные работы на 177 объектах в 23 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.
"По состоянию на 11 мая в 23 областях Украины ремонтно-строительные работы проводятся на 177 объектах «Большого строительства", - говорится в сообщении.
Поэтому, на этой неделе уже стартовали работы на последнем участке дороги Н-30 в Запорожской области и на дороге Н-07 в Сумской области. Также возобновлена реконструкция дороги М-07 в Волынской области.
Отмечается, что за счет средств Государственного дорожного фонда финансируются работы на 159 объектах, 18 - реализуются в рамках сотрудничества Укравтодора с международными финансовыми организациями.
В ведомстве добавили, что на десятках объектов в Волынской, Закарпатской, Киевской, Черкасской, Тернопольской и Одесской областях продолжается завершающий этап ремонта дорожного покрытия - укладка верхних слоев асфальтобетона.
Кроме капитальных, текущих средних ремонтов и реконструкции автодорог государственного значения, ремонтируют также мосты и путепроводы по всей стране. Например, в Донецкой области в этом году будет капитально отремонтировано девять мостов.
Как сообщал Укринформ, 1 марта в Украине начались строительные работы на 300 объектах социальной инфраструктуры по программе "Большое строительство".
Программа предусматривает масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Так, на 2020 год запланировано строительство 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов, 200 приемных отделений в больницах, 4 000 км дорог государственного значения и 2 500 км дорог местного значения.
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