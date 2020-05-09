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Депутаты «Слуги народа» предлагают Раде сохранить госмонополию на производство спирта до января 2021г
22:38 08.05.2020 |
Трое народных депутатов фракции "Слуга народа", среди которых глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, предлагают Верховной Раде отсрочить отмену государственной монополии на производство спирта с 1 июля 2020 года до 1 января 2021 года.
Соответствующий законопроект №3443 был зарегистрирован 7 мая 2020 года.
В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие законопроект позволит дать время для преодоления экономического спада частному сектору экономики с целью своевременного участия в приватизационном конкурсе по спиртовым объектам, входящим в состав ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт".
Кроме того, инициаторы законопроекта ссылаются на решение главы Фонда госимущества воздержаться выставлять на аукционы объекты большой приватизации и государственные предприятия до стабилизации ситуации на финансовых рынках.
"Учитывая продолжающиеся и не прогнозируемое влияние пандемии вируса COVID-19 и, в связи с этим, необходимость бесперебойного, контролируемого производства и продажи спирта этилового для изготовления антисептических средств, вступление в силу закона Украины "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового" следует отложить", - считают авторы законопроекта.
Как сообщалось, закон об отмене с 1 июля 2020 года государственной монополии на производство спирта, поддержанный Верховной Радой 3 декабря 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал 11 декабря.
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