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Объявлен новый конкурс на главу Ощадбанка
17:18 08.05.2020 |
Наблюдательный совет Ощадбанка объявил новый конкурсный отбор кандидата на должность председателя правления "в связи с внешними непредвиденными обстоятельствами". Объявление опубликовано на сайте Министерства финансов Украины.
Какие именно обстоятельства привели к отмене ранее объявленного конкурса, в сообщении не уточняют.
Заявки на участие в новом конкурсе принимаются до 18:00 22 мая. Кандидаты должны предоставить пакет документов компании по подбору персонала Pedersen&Partners.
Затем, до 22 июня будут проходить собеседования финалистов с набсоветом банка (лично или skype-собеседование).
Среди требований к претендентам:
- полное высшее образование (магистр или эквивалент) по крайней мере в одной из отраслей: финансы, деловое администрирование, экономика, право;
- стаж работы в банковском секторе в совокупности не менее 10 лет, в том числе на руководящих должностях - не менее пяти лет;
- опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования в банках;
- опыт работы по трансформации и оптимизации большой сети отделений;
- опыт в разработке и управлении сложными проектами в области организационных изменений (трансформация бизнес-модели, организационная перестройка);
- подтвержденный опыт разработки стратегии и опыта ее внедрения;
- опыт внедрения в организации быстрых изменений в регуляторной сферы;
- опыт кризисного менеджмента;
- опыт работы с международными финансовыми организации (IFI) будет преимуществом;
- опыт работы с неработающими кредитами (NPL).
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