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В Арселор Миттал обеспокоены слишком дорогой электроэнергией в Украине
11:35 08.05.2020 |
В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР) обеспокоены тем, что приходится платить в 2-3 раза дороже за электроэнергию, чем платят аналогичные металлургические предприятия в Европе.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах Европейского союза, то предприятия АрселорМиттал в Европе закупают электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране (с учетом сопутствующих расходов на доставку). Украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РСВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", - отметил начальник управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению "АрселорМиттал Кривой Рог" Олег Айко.
Он отметил, что рынок мировой металлургии и без того переживает крайне тяжелый период из-за существенного падения цен на металлопродукцию и ограничения в связи с распространением COVID-19. А высокая цена на электроэнергию становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли.
Отмечается, что "АрселорМиттал Кривой Рог" ежемесячно потребляет от 300 до 340 млн кВт-час. электроэнергии в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.
Компания АрселорМиттал призывает правительство Украины урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию в сфере электроэнергетики.
"Это уже нанесло ущерб промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать дальнейшее сокращение промышленного производства в "АрселорМиттал Кривой Рог", - отмечают на предприятии.
Как сообщалось, ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине.
Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.
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