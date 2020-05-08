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Украинские химики восстановили экспорт аммиака
08:32 08.05.2020 |
Впервые с 2016 года АО «Одесский припортовый завод» получило аммиак украинского производства для отправки на экспорт.
Об этом сообщается на сайте предприятия.
«На прошлой неделе, после перерыва с 2016 года, завод принял первые железнодорожные цистерны с товарным аммиаком производства украинских химических предприятий», - говорится в сообщении.
За несколько дней в цеха перегрузки аммиака АО «ОПЗ» поступило 166 цистерн.
«Наша задача - принять химическую продукцию, хранить ее в хранилищах, а затем, по мере прибытия танкеров-газовозов, отгружать на экспорт», - пояснил начальник цеха перегрузки аммиака Александр Васильев.
Сейчас ОПЗ заключил договоры до конца 2020 года на перегрузки 256 тыс. тонн украинской химической продукции, поступающей железнодорожным транспортом.
Как отмечает и.о. председателя правления - директора АО «ОПЗ» Николай Синица, ведутся переговоры на перевалку еще 60 тыс. тонн аммиака в месяц. С начала действия договоров, которые планируется заключить, есть надежда, что за год завод выйдет на перегрузку 1 млн тонн химической продукции.
Как сообщалось, строительство Одесского припортового завода началось в 1975 году, а свою продукцию завод выпускает с 1978 года.
Предприятие специализируется на производстве аммиака, карбамида и другой химической продукции. Завод также принимает и перегружает в морские суда на экспорт продукцию других предприятий Украины и России: аммиак, карбамид, метанол и жидкие комплексные азотные удобрения. Химическая продукция от других предприятий поступает на перегрузочные комплексы завода по железной дороге и по аммиакопроводу Тольятти - Горловка - Одесса " протяженностью в 2417 км.
На экспорт в прошлом году ОПЗ перегрузил: 2,55 млн тонн аммиака, что на 117% больше, чем в 2018 году (из них - 18,6 тыс. тонн собственного производства); 352,3 тыс. тонн карбамида, что почти в 4 раза больше, чем в 2018 году (из них - 288,5 тыс. тонн собственного производства).
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