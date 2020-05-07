В Украине впервые выполнили дозагрузку танкера подсолнечным маслом в море

Компания United Barge Company 3 мая 2020 года выполнила дозагрузку растительного масла из речного танкера на морской танкер в открытом море; по данным компании, в Украине такую операцию выполнили впервые.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий (ЦТС).

"United Barge Company 3 мая выполнила дозагрузку борт-борт растительного масла из речного танкера на морской танкер в открытом море. В компании заявляют, что такая операция была выполнена в Украине впервые", - говорится в сообщении.

Загрузка произошла с танкера UBC Amosov на судно SC Draco в районе внешнего рейда Николаевского порта. Танкер SC Draco сначала был загружен 33,2 тыс. тонн подсолнечного масла, а танкер UBC Amosov доставил на рейд еще 2,6 тыс. тонн. "Хотелось бы отметить, что это первая в украинской истории такая операция, и если дозагрузки зерновых давно стали обыденностью, то для масла это настоящий прорыв", - прокомментировали в United Barge Company.

В компании добавили, что операция позволила значительно уменьшить расходы на фрахт всего судна и оптимизировать логистику, избежав расходов по судозаходам в украинский порт.

Сама операция планировалась около года и была выполнена за сутки. Подсолнечное масло грузилась для компании "Кернел".

Как сообщал Укринформ, за 2019 год экспорт подсолнечного масла из Украины достиг рекордных 6,1 млн тонн, на 9% превысив показатель 2018 года. Выручка от продажи подсолнечного масла в прошлом году составила 4,3 млрд долларов, на 4% больше, чем в 2018 году.