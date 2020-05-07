Банк владельца супермаркетов «Сильпо» нарастил прибыль на 40%

Чистая прибыль банка "Восток" по итогам 2019 года составила 165,09 млн грн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Об этом говорится в финансовой отчетности банка.

Рост прибыли был обусловлен увеличением чистых процентных доходов на 26,1% - до 690 млн грн и чистых комиссионных доходов - на 23,3%, до 368,41 млн грн.

Активы банка увеличились на 14,5% - до 10,69 млрд грн. В частности, инвестиционные ценные бумаги по амортизированной себестоимости увеличились в 1,5 раза, до 1,19 млрд грн, средства в банке - на 30%, до 893,48 млн грн.

Обязательства банка выросли на 13,6% - до 9,81 млрд грн, в частности депозиты - на 23,1%, до 2,5 млрд грн.

Собственный капитал увеличился на 24,7% - до 885,67 млн грн, а уставный капитал - на 22,2%, до 639,1 млн грн.

Банк "Восток" принадлежит ООО "Восток Капитал". Акционеры компании - владелец Fozzy Group(сети супермаркетов "Сильпо", "Фора" и Fozzy) Владимир Костельман, а также Лилия и Вадим Мороховские.