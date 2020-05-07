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«Нафтогаз» имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн
15:54 06.05.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" имеет на своих счетах 7 млрд грн, $1,74 млрд и EUR340 млн, сообщил глава правления компании Андрей Коболев.
"Суммарно, по действующему курсу, эти средства составляют 64,1 млрд грн. Таким образом, в любой момент, когда акционер примет решение о выплате дивидендов или получении средств иным образом, эти средства могут быть переданы в госбюджет для финансирования программ", - сказал он в ходе состоявшегося в среду заседания Кабинета министров.
Коболев также напомнил, что НАК еще в ноябре направил в госбюджет 8,5 млрд грн дивидендов за деятельность в 2019 году, а также выкупил ОВГЗ на сумму $800 млн.
В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в недельный срок разработать механизмы привлечения части имеющихся у НАК средств через госбюджет на выполнение программ в сфере медицины и инфраструктуры, в частности, на строительство и реконструкцию приемных отделений больниц и поликлиник по всей стране на сумму минимум 6 млрд грн, а также на дорожное строительство.
Как сообщалось, группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате российским "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что в 5,5 раза (на 51,7 млрд грн) больше, чем в 2018 году.
Ранее Кабинет министров утвердил норматив отчисления части прибыли НАК в госбюджет на уровне 95% от чистой прибыли за 2019 год.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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