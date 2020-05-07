Украэрорух заявляет, что с него пытаются повторно взыскать 30 миллионов

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины обратилось в правоохранительные органы по поводу мошеннических действий одного из контрагентов, который пытается повторно взыскать 30 млн грн из Украэроруха.

Об этом сообщает Украэрорух в Facebook.

"Украэрорух инициировал внесение в Единый реестр досудебных расследований сведений о совершении должностными лицами ООО «Сегмент ЛТД» покушения на преступление в форме мошенничества в особо крупных размерах, а также потенциального совершения государственной измены и диверсии с целью ослабления обороноспособности государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, учитывая серьезность и уровень угрозы государственным интересам Украины, об этой ситуации отдельными письмами уведомлены Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Офис генерального прокуратура Украины, Государственное бюро расследований Украины и Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Покушение на преступление заключается в попытке компании ООО «Сегмент ЛТД» повторно взыскать порядка 30 млн грн, которые Украэрорух уплатил еще в 2016 году в части судебных решений по договорам, которые были подписаны еще в 2014 году и касались проектирования и строительных работ реконструкции четырех помещений предприятия по адресу: Воздухофлотский проспект, 76-а, 76-б, 76-в, Волынская, 66-а", - объясняют в Украэрорухе.

Отмечается также, что несмотря на получение денежных средств в полном объеме, ООО «Сегмент ЛТД» осуществляет регулярные обращения в органы Государственной исполнительной службы и судебные органы с намерением незаконно повторить получение уже выплаченной ему суммы.

"Первая попытка повторного взыскания средств была осуществлена ​​в 2019 году, однако для компании оказалась неудачной. В этом году контрагент решил снова повторить покушение на преступление и в марте 2020 года обратился в Хозяйственный суд Киевской области. Решением судьи этого суда от 07.04.2020 года по делу № 911/948/15 фактически обеспечено двойное взыскание с Украэроруха в пользу частной компании суммы около 30 млн грн", - отмечают в государственном предприятии.

Украэрорух акцентирует внимание, что слушания проходили вопреки действующему законодательству на период карантина - без обеспечения видеоконференции и без участия представителей Украэроруха.

"При этом суд установил, что указанное решение вступает в силу сразу, и даже ее апелляционное обжалование не приостанавливает его действия, несмотря на заявление, которое уже подал Украэрорух. Показательно, что решение до сих пор не опубликовано судом в Едином государственном реестре судебных решений", - утверждает Украэрорух .

По этому поводу Украэрорух обратился в Высший совет правосудия с жалобой на действия судьи, поскольку при вынесении решения в период карантина нарушено гарантированное право доступа к справедливому суду и правосудию.

"В случае взыскания этих средств существует высокая вероятность блокирования работы предприятия, как результат - его остановки, что нанесет непоправимые убытки экономике и обороноспособности Украины в целом", - отмечают в Украэрорухе.

В государственном предприятии напоминают, что договорные отношения Украэроруха с компанией ООО «Сегмент ЛТД» начались в 2014 году и касались проектирования и строительных работ реконструкции 4 помещений предприятия по адресу: Воздухофлотский проспект, 76-а, 76-б, 76-в, Волынская, 66-а. Сроки проектирования и возврата средств компанией были нарушены еще в период 2015-2016 гг. Договоры закончились 3 года тому назад, однако с тех пор продолжается судебная тяжба повторного взимания денежных средств с государственного предприятия. Вопросы заключения договоров и действий компании ранее уже изучала Генеральная прокуратура Украины.



