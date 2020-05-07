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ОККО рассматривает возможность строительства ГНС в Броварах
15:27 06.05.2020 |
Сеть АЗК ОККО подтвердила планы строительства станции для хранения сжиженного газа в Броварах (Киевская обл.). Об этом говорится в ответе пресс-службы компании на запрос enkorr.
«Мы планируем привлечь финансирование от ведущих международных институтов. Привлеченные средства в том числе, но не исключительно, наша компания планирует направить на строительство станции для хранения сжиженного газа в Броварах», - сообщили в пресс-службе компании.
Разглашать технические параметры будущей ГНС и сроки реализации проекта в компании не согласились, сославшись на процедуру согласования проекта Международной финансовой корпорацией (IFC).
По данным «Консалтинговой группы А-95», в столичном регионе ОККО в текущий момент использует мощности ГНС «Надежды» в Бородянке. В 2019 г. ОККО была крупнейшим клиентом этой ГНС, поставив по итогу года около 35 тыс. т, что составило более чем треть всех поставок СУГ на станцию.
В конце предыдущей недели агентство «Интерфакс-Украина» сообщило о намерении IFC предоставить «Концерну Галнафтогаз» долгосрочный корпоративный заем для финансирования капитальных затрат в 2020-2022 годах и пополнения оборотного капитала.
Речь идет о проекте на $135 млн, часть финансирования может взять на себя IFC. По информации агентства «Интерфакс-Украина», IFC рассматривает возможность выделить $35 млн.
Предполагается, что средства будут направлены на расширение программы «Галнафтогаза» по снабжению аграриев топливом и удобрениями вдвое (до 200 клиентов), улучшение логистической инфраструктуры, а также рост и модернизацию 7 нефтебаз и около 100 АЗС, включая установку электрических зарядных станций.
Капитальные инвестиции будут включать в себя новые АЗС под брендом OKKO, новое хранилище сжиженного газа (LPG) в Броварах и два хранилища для бензина и дизельного топлива в Херсоне на реке и железной дороге. Согласно материалам банка, ж/д хранилище в Херсоне было приобретено недавно.
Напомним, в 2018 г. ОККО построило собственную ГНС в Золочеве (Львовская обл.) на 2000 куб. м. В 2019 г. оборот СУГ по этой ГНС составил 26 тыс. т.
Опорным терминалом для ОККО в Киевском регионе выступает ГНС «Надежды» в Бородянке. Львовский оператор, в частности, оборудовал станцию современной лабораторией.
По информации enkorr, в 2019 г. компания ОККО существенно сократила обязательства по долгосрочным заимствованиям. Всего с 2009 по 2019 гг. группа «Галнафтогаз» выплатила кредиторам $552 млн.
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