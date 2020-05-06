Финансовые новости
- |
- 06.05.20
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский «Богдан» победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию
09:14 06.05.2020 |
Тендерное предложение корпорации "Богдан" в консорциуме с чешской компанией TRAM FOR ENVI s.r.o. признано лучшим в торгах на поставку шести троллейбусов с автономным ходом для транспортной компании г. Йиглава (Чехия).
Согласно сообщению на портале электронных закупок Чехии, чешско-украинский консорциум предложил троллейбусы за 71,4 млн чешских крон (около EUR2,64 млн - ИФ) или 11,9 млн крон за один троллейбус (EUR440,3 тыс.) при ориентировочной сумме закупки 82,74 млн крон (EUR3,06 млн).
В то же время участвовавшая в тендере Škoda Electric предложила цену 82,17 млн крон (EUR3,04 млн) или 13,695 млн крон за троллейбус.
Троллейбусы на основе "Богдан Т701" должны быть адаптированы к потребностям чешского рынка, в частности электрооборудование к ним должно быть поставлено чешской компанией Cegelec.
Пресс-секретарь корпорации "Богдан" Сергей Красуля подтвердил агентству "Интерфакс-Украина" информацию о победе компании в тендере, однако воздержался от других подробностей сотрудничества до официального заключения договора, поскольку в настоящее время длится период оспаривания.
Низкопольный 12-метровый троллейбус "Богдан Т701" выпускается на заводе в Луцке с 2010 года, был разработан с ориентацией на европейский рынок. По информации корпорации, в настоящее время троллейбусы "Богдан" - единственные из производимых в Украине сертифицированы в ЕС.
Корпорация "Богдан" около 10 лет назад имела опыт сотрудничества с Cegelec и представляла совместный троллейбус мэрии чешской Остравы. . В числе крупных поставок продукции корпорации в ЕС - поставка в 2013 году совместно с польской Ursus 38 электробусов в Люблин.
Корпорация "Богдан" создана в 2005 году с целью реализации инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. Корпорация построила автомобильные заводы в Черкассах мощностью 120-150 тыс. легковых автомобилей и Луцке мощностью 6 тыс. автобусов и троллейбусов в год
Основная специализация компании TRAM FOR ENVI s.o.r., по информации на ее сайте, - проектирование и производство новых и модернизация старых трамвайных вагонов, а также решения для поставок троллейбусов и электробусов на рынки ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны рейтингов. Почему коронавирус помогает Зеленскому
|В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий
|На межбанке 5 мая немного ожила торговля. Хотя курсы сильно не раскачивали
|«Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отказался увольнять главу «Приватбанка» Крумханзла
|Украинский «Богдан» победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию
|Падеж птицы на Кременчугской птицефабрике произошел из-за перебоев электроснабжения
|Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая - НБУ
|Марганецкий ГОК показал 300 миллионов убытка после прибыли годом ранее
|Укрспирт за І квартал увеличил чистую прибыль в 2,5 раза
Это интересно
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа
|5 минут зарядки — 200 км пробега. Стандарт CHAdeMO 3.0 для электромобилей поднимает скорость зарядки на новый уровень
|Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
|BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории
|OLED, 120 Гц, 24 Мп и 14 динамиков и HarmonyOS за $3475. В Китае стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei
|Названы автомобили, которые почти не ломаются