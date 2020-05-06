Финансовые новости
- |
- 06.05.20
- |
- 12:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Падеж птицы на Кременчугской птицефабрике произошел из-за перебоев электроснабжения
16:39 05.05.2020 |
На Кременчугской птицефабрике из-за перебоев поставок электроэнергии 1-2 мая произошел массовый падеж птицы.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Предварительный диагноз гибели птицы - острая гипоксия, возникшая в результате аварийного отключения вентиляционной системы и других систем", - говорится в заключениях комиссии,
По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области 2 мая на предприятии «Кременчугская птицефабрика» в связи с перебоями поставок электроэнергии в период 1-2 мая. произошел массовый падеж птицы. Решением главного государственного ветеринарного инспектора Полтавской области до выяснения обстоятельств гибели птицы были введены временные карантинные ограничения на 72 часа.
В ходе проведения эпизоотического обследования были отобраны биологический материал на выявление гриппа птицы и болезни Ньюкасла и направлены в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Результаты исследования патологического (биологического) материала высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла не обнаружили.
По предварительной информации на «Кременчугской птицефабрике» содержалось более 600 тысяч голов птицы яичного направления.
Сейчас на предприятии проводятся мероприятия по утилизации трупов погибшей птицы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Войны рейтингов. Почему коронавирус помогает Зеленскому
|В Украине запатентовали бесшумный минометный выстрел: Чем это полезно во время боевых действий
|На межбанке 5 мая немного ожила торговля. Хотя курсы сильно не раскачивали
|«Чистые» миллионы Тимошенко. Что думают юристы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд отказался увольнять главу «Приватбанка» Крумханзла
|Украинский «Богдан» победил чешскую Škoda в поставке троллейбусов в Чехию
|Падеж птицы на Кременчугской птицефабрике произошел из-за перебоев электроснабжения
|Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая - НБУ
|Марганецкий ГОК показал 300 миллионов убытка после прибыли годом ранее
|Укрспирт за І квартал увеличил чистую прибыль в 2,5 раза
Это интересно
|«Слишком дорого». Один твит Илона Маска обошелся Tesla в $14 млрд
|Израильский банк выплатит США около 900 млн долларов штрафа
|5 минут зарядки — 200 км пробега. Стандарт CHAdeMO 3.0 для электромобилей поднимает скорость зарядки на новый уровень
|Процессор Intel Core i9-10900K может потреблять до 250 Вт
|BMW X8 M станет самой мощной M-моделью в истории
|OLED, 120 Гц, 24 Мп и 14 динамиков и HarmonyOS за $3475. В Китае стартовали продажи нового флагманского телевизора Huawei
|Названы автомобили, которые почти не ломаются