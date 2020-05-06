Падеж птицы на Кременчугской птицефабрике произошел из-за перебоев электроснабжения

На Кременчугской птицефабрике из-за перебоев поставок электроэнергии 1-2 мая произошел массовый падеж птицы.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Предварительный диагноз гибели птицы - острая гипоксия, возникшая в результате аварийного отключения вентиляционной системы и других систем", - говорится в заключениях комиссии,

По информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области 2 мая на предприятии «Кременчугская птицефабрика» в связи с перебоями поставок электроэнергии в период 1-2 мая. произошел массовый падеж птицы. Решением главного государственного ветеринарного инспектора Полтавской области до выяснения обстоятельств гибели птицы были введены временные карантинные ограничения на 72 часа.

В ходе проведения эпизоотического обследования были отобраны биологический материал на выявление гриппа птицы и болезни Ньюкасла и направлены в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы. Результаты исследования патологического (биологического) материала высокопатогенного гриппа птицы и болезни Ньюкасла не обнаружили.

По предварительной информации на «Кременчугской птицефабрике» содержалось более 600 тысяч голов птицы яичного направления.

Сейчас на предприятии проводятся мероприятия по утилизации трупов погибшей птицы.