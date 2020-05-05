Верховный суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке 18 мая - НБУ

Большая палата Верховного суда 18 мая в 10:30 продолжит рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка Украины (НБУ), Кабинета министров и ПриватБанка (Киев) на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов об отмене решений НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн, сообщил НБУ в Facebook во вторник.

"В прошлый понедельник, 27 апреля, Большая палата Верховного суда сняла с рассмотрения это дело. Судьи обратились в Офис Генерального прокурора и Высшего совета правосудия с заявлением о давлении на суд", - напомнил регулятор.

Как сообщалась, в соответствующей желобе судьи Верховного суда отметили, что считают заявление генерального прокурора Ирины Венедиктовой по этому делу "вмешательством в деятельность суда, способом влияния и давления с целью утверждения им решения в пользу одной из сторон".

Кроме того, в своей жалобе судьи часто упоминают лидера партии "Демократична сокира", а также по разу - болельщиков футбольного клуба "Динамо Киев" и одного из членов наблюдательного совета ПриватБанка.

Ранее на сайте Офиса генерального прокурора было обнародовано сообщение о том, что орган находится на стороне государственного ПриватБанка, Кабмина и НБУ в судебном споре о законности конвертации средств бывших владельцев ПриватБанка и связанных с ними лиц в акции банка (bail-in).

"Обязанность Офиса генпрокурора - отстаивать закон, права человека и интересы государства. Сейчас прокуроры осуществляют это в Большой палате Верховного суда в одном из дел, связанных с национализацией ПриватБанка (о вкладах братьев Суркисов - ИФ)", - отмечала генпрокурор, уточняя, что в этом деле обеспечение верховенства права и законности, а также интерес государства и каждого гражданина совпали.

Как уточнял юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, жалоба Верховного суда не повлияет на состав коллегии судей. "Это сформированный перечень судей, которые входят в состав Большой палаты. Тут нет возможности сменить коллегию", - пояснял он.

Как сообщалось ранее, на предыдущем состоявшемся заседании 16 марта, которое длилось более 9,5 часов, Верховный суд завершил изучение материалов дела и объявил о перерыве для подготовки решения. На нем же суд принял решение о допуске прессы на заседание.

Вердикта Верховного суда по этому делу ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка, а также Хозсуд Киева в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов. Однако для Нацбанка, Минфина и банка, помимо этих выплат, важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша, по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.