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Марганецкий ГОК показал 300 миллионов убытка после прибыли годом ранее
12:12 05.05.2020 |
ЧАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (МГОК) завершил 2019 год с консолидированным чистым убытком 297,14 млн грн, тогда как в 2018 году получил консолидированную чистую прибыль 166,26 млн грн.
Согласно годовому отчету предприятия, обнародованному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, его чистый доход в 2019 году сократился на 55,5% - до 1,38 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 404,47 млн грн.
Как писал БизнесЦензор, Марганецкий и Покровский горно-обогатительные комбинаты (ГОК) принадлежит Игорю Коломойскому и партнерам.
Как сообщалось в годовом отчете предприятия, МГОК по итогам 2018 года сократил консолидированную чистую прибыль в пять раз по сравнению с 2017 годом - до 163,2 млн грн, чистый доход -- на 15%, до 3,11 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу года составила 698,54 млн грн.
МГОК разрабатывает восточную часть Никопольского месторождения марганцевых руд (Грушевско-Басанский участок). В состав комбината входят четыре действующие шахты, в том числе одна строящаяся, один карьер - Грушевский, обогатительная фабрика.
Крупнейшими акционерами ЧАО, по данным МГОКа на 31 декабря 2018 года, являются компании Couttenmax Holdings Limited, Mosfilia Investments Limited и Humax Enterprises Limited, владеющие по 23,89% ЧАО каждая, а также Fianex Holdings Limited (все - Кипр), в собственности которой находится 24% акций.
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