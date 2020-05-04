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Злочевский купил компанию бывшего главы «Надра Украины» по геологоразведке
09:23 04.05.2020 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Brociti Investments Ltd (Кипр) Николая Злочевского сконцентрировать более 50% в ООО "Геоюнит" (Киев), специализирующейся на проведении сейсморазведочных работ, геофизическом мониторинге, обработке и интерпретации данных.
Согласно сообщению АМКУ, разрешение выдано по результатам заседания комитета в четверг.
Конечным бенефициаром "Геоюнит", с уставным капиталом 1,27 млн грн, через Tervalto Trading Ltd (Кипр) является Леонид Посохов, который возглавлял НАК "Надра Украины" с августа 2004 по июнь 2005 года.
В 2018 году выручка "Геоюнит" составила 295,208 млн грн, чистая прибыль - 5,016 млн грн
Как сообщалось со ссылкой на АМКУ, Brociti Investments Ltd входит в группу Burisma, конечным бенефициаром которой является Злочевский.
Burisma Group осуществляет разведку, добычу, выполнение сервисных услуг и реализацию углеводородов. Бенефициаром группы является Николай Злочевский. Burisma Holdings подконтрольны "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинжиниринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвыдобування", "Газойлинвест" и "Нафтогазопромыслова геология".
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