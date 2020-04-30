Государственный "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог ("Укравтодор") первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава правления банка Евгений Мецгер сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня в Офисе президента подписали соглашение между "Укрэксимбанком" и "Укравтодором" о предоставлении первого транша финансирования на обновление дорог. Ним предусмотрено предоставление банком первого транша в 5,78 млрд грн из общего объема финансирования "Большого дорожного строительства" в 19,3 млрд грн в этом году", - сообщил Мецгер.

По словам главы банка, заемные средства для "Укравтодора" будут предоставлены по ставке 10,5% годовых.

Как сообщалось, для привлечения этих средств "Укравтодор" выпустил облигации серии "К" на общую сумму 5,78 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит ​​эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией. Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

Напомним, в январе Верховная Рада приняла законопроекты №2661 и №2660, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн. В начале февраля законы подписал президент Владимир Зеленский.

Как отмечал Минфин в выводах к законопроекту, разработчиком не представлено информации об условиях, источниках и сроках привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии.