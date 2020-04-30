В Антимонопольный комитет подали жалобу на сговор двух крупнейших подрядчиков «Укратодора»

Соответствующее заявление с доказательствами 29 апреля в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подали основатели платформы "Лига антитраста" - ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу организации.

В частности, эксперты "Лиги антитраста" установили, что более чем в 40 тендерных процедурах "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" вообще не конкурировали между собой на аукционе и не снижали цены.

При этом компании получали банковские гарантии в один день и в одном банке, загружали и меняли в "Прозорро" свои документы в одно время, о чем свидетельствуют метаданные документов.

Кроме этого, между компаниями существуют устоявшиеся хозяйственные отношения.

Так, в тендере по ремонту участка трассы Канев-Чигирин "Автомагистраль-Юг" выиграла у "Ростдорстроя" аукцион стоимостью 32 млн грн, а потом наняла связанную с "Ростдорстроем" фирму "СК Автострой" для выполнения 99% работ по этому участку.

В тендере на реконструкцию Бортнической станции аэрации еще одна связанная с "Ростдорстроем" компания "Киевдорстрой" загрузила в систему "Прозорро" свое гарантийное письмо. Но в тексте письма было указано о гарантиях от имени "Автомагистрали-Юг".

"Мы уверены, что нами собраны достаточные и убедительные доказательства для открытия Комитетом дела, начала расследования и наложения штрафа в размере до 10% от годового оборота нарушителей. И подчеркиваем - расследование АМКУ никоим образом не влияет на выполнение строительных подрядов указанными фирмами", - сообщила основательница "Лиги антитраста", госуполномоченная АМКУ в 2015-2019 годах Агия Загребельская.

Ранее основатели "Лиги антитраста" подали заявление в Антимонопольный комитет в отношении согласованных действий турецких компаний Onur и Gocay на тендере по строительству автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье стоимостью 12 млрд грн.

По этому поводу председатель "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что расследование АМКУ "на строительство никакого влияния не окажет".

Авторы обращения отмечают, что по данным Всемирного банка, дорожный сговор может увеличивать стоимость строительства дороги на 40%. Таким образом более 5 млрд грн из суммы разыгранных тендеров могут быть убытками, нанесенными государственному бюджету. И за возмещением которых "Укравтодор" сможет обратиться в случае принятия Комитетом обвинительного решения.

Компании "Автомагистраль-Юг" и "Ростдорстрой" являются учредителями ОО "Ассоциация дорожников Украины". Ассоциация объединяет менее 10 компаний, которые являются крупнейшими подрядчиками "Укравтодора".

В 2019 году "Автомагистраль-Юг" получила ремонтные подряды на 9,24 млрд грн, "Ростдорстрой" без учета других участников группы "RDS" - на 5,11 млрд грн.

Как сообщалось, в марте-апреле 2020 года эти фирмы уже получили 2,99 млрд грн и 0,82 млрд грн соответственно. Больше них подрядов получил только фирмы группы "Онур".