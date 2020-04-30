ОККО и Meest Express открыли 15 новых почтовых мини-отделений на АЗК

За последние несколько месяцев сеть АЗК ОККО и логистический оператор Meest Express открыли 15 новых почтовых мини-отделений на АЗК. Всего с начала 2019 г. в сети АЗК открыто 338 почтовых мини-отделений, включая бесконтактные почтоматы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОККО.

Отмечается, что почтовые отделения, как и АЗК, открыты круглосуточно и продолжают работать в условиях карантина.

Почтоматы установлены на АЗК в таких городах как Киев, Кривой Рог, Одесса, Днепр, Хмельницкий и др. Полный список доступен на сайте компании ОККО.

«Грузы можно отправить в пределах Украины и за границу, в том числе и с помощью автоматических терминалов самообслуживания (почтоматов). Для этого необходимо предварительно оформить заказ в личном кабинете почтового сервиса. Ограничение по весу для отправлений через АЗК составляет 10 кг», - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании добавили, что по сравнению с докарантинным периодом количество отправлений выросло на 20%.

Как сообщал enkorr, компания WOG устанавливает почтоматы «Новой почты» на своих АЗК. На сегодня в Киеве почтоматы уже работают на АЗК по адресам: Броварской просп., 3-А (почтомат №3069); просп. Глушкова, 139 (почтомат №3099).