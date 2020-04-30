Укрзализныця за прошлый год получила 3 миллиарда чистой прибыли

Чистая прибыль АО «Укрзализныця» за 2019 год составила 3 млрд грн, тогда как прибыль к налогообложению, выплаты процентов и начисления амортизации (EBITDA) - 17,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"Общий финансовый результат АО «Укрзализныця» за прошлый год составил 3 млрд грн. В частности, показатель EBITDA по итогам прошлого года достиг 17,3 млрд грн, что на 6% больше, чем в 2018 году. При этом доход от реализации продукции Укрзализныци по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшая доля (91%) в структуре дохода от реализации продукции - это доходы от перевозок грузов и пассажиров, в 2019 году составили 82,4 млрд грн.

В течение 2019 года компания погасила 60% основной суммы (300 млн долл. США) по еврооблигациям, выпущенным в 2013 году.