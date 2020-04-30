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Информация об агентстве
Wizz Air возобновил продажу авиабилетов на рейсы Киев-Вена с 12 мая
08:55 29.04.2020 |
Сообщается, что на сайте венгерского лоукостера Wizz Air уже можно купить билеты на авиабилеты из Киева в Вену и обратно с 12 мая.
Также рейсы планируют осуществлять каждый день с 12 мая, кроме 13 мая.
Из Киева до Вены долететь можно за 29,99 евро, а из Вены до Киева за 24,99 евро.
Напомним, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса европейский лоукостер Wizz Air планирует возобновить полеты из Лондона и Вены в некоторые европейские города уже с 1 мая.
Из Лондона самолеты компании будут летать в Лиссабон в Португалии, Будапешт в Венгрии, в Братиславу Словакии и Белград в Сербии. Кроме того, предварительная продажа билетов доступна в Тель-Авив в Израиле, Кошице в Словакию, а также в восемь городов в Румынии, но не в столицу страны - Бухарест. Еще один маршрут - курортный испанский остров Тенерифе.
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