Финансовые новости
- |
- 29.04.20
- |
- 09:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Нафтогаз» в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов
07:56 29.04.2020 |
Группа "Нафтогаз Украины" в 2019 году благодаря выплате "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража получила консолидированную чистую прибыль 63,3 млрд грн, что на 51,7 млрд грн или в 5,5 раз больше, чем в 2018 году, говорится в сообщении компании в ночь на среду.
"В 2019 году мы сгенерировали значительные денежные поступления, несмотря на падение цен на газ. "Нафтогаз" получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанными с арбитражем (по транзитному контракту с "Газпромом" - ИФ)", - приводится в релизе комментарий финансового директора группы Питер ван Дрила.
Чистая прибыль от обычной деятельности в 2019 году снизилась в 6,1 раза - до 2,58 млрд грн.
"Нафтогаз" напоминает, что сумма компенсации "Газпрома" до налогообложения составила $2,9 млрд, или 68 млрд грн, из которой бюджет уже получил 12,2 млрд грн налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд грн дивидендов за 2019 год по сравнению с 20 млрд грн дивидендов в прошлом году (из которых 8,8 млрд грн - промежуточные дивиденды за 2019 год).
Согласно отчету группы, ее выручка в минувшем году снизилась на 19% - до 1149,78 млрд грн, валовый убыток - на 29,9%, до 43,09 млрд грн, а операционный убыток упал в 3,4 раза - до 8,27 млрд грн.
Показатель EBITDA "Нафтогаза" в 2019 году сократился на 28,5% - до 65 млрд грн, капитальные инвестиции уменьшились на 10,1% - до 24,9 млрд грн, а чистый долг сократился на 1,4% - до 42,6 млрд грн.
"Нафтогаз" уточнил, что чистый операционный денежный поток увеличился с 71,6 млрд грн до 110 млрд грн, а свободный денежный поток - 45,7 млрд грн до 85 млрд грн.
"В 4 квартале 2019г. произошло существенное сокращение объемов потребления и продолжилось падение цен на газ. Мы ожидаем, что макроэкономические условия останутся сложными и в текущем году", - отметил финдиректор Дрил.
По его словам, менеджмент группы определил направления снижения затрат и будет придерживаться платежной дисциплины. "Нафтогаз имеет сравнительно низкое соотношение долга к капиталу (10,8% на конец года - ИФ) и хорошо подготовлен к рыночному спаду", - подчеркнул финдиректор.
Среди основных достижений 2019 года "Нафтогаз" также назвал успешное завершение отделения функции оператора газотранспортной системы, заключение нового пятилетнего контракт на транзит газа с "Газпромом" с гарантированными доходами и поступлениями в валюте и выпуск еврооблигаций на $835 млн и EUR600 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке
|Виталий Портников: Кремль ставит на Ермака
|Падение спроса украинцев на кредиты стало самым большим за 5 лет
|Из-за карантина новые дома достроят с опозданием на полгода-год
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Wizz Air возобновил продажу авиабилетов на рейсы Киев-Вена с 12 мая
|«Нафтогаз» в 2019г увеличил чистую прибыль в 5,5 раз, уплатит 48,2 млрд грн дивидендов
|Укрэксимбанк изучает сценарий выкупа своих еврооблигаций с рынка – глава правления
|«Укрзализныця» начала поиск поставщиков 200 новых электровозов
|Нафтогаз считает в данное время нецелесообразным импорт газа
|Fitch подтвердило рейтинг «Нафтогаза» на уровне «B»
|«Пирятинский деликатес» потеснил «Нафтогаз Украины» из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле
Это интересно
|Представлена двунаправленная беспроводная зарядка мощностью 20 кВт с эффективностью более 92%
|Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин
|Wi-Fi становится больше: под беспроводные сети выделен новый 6-ГГц диапазон
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта
|Представлен роскошный семиместный минивэн Volkswagen Viloran
|Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров