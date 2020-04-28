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«Укрзализныця» начала поиск поставщиков 200 новых электровозов
17:02 28.04.2020 |
АО "Укрзализныця" объявила о начале процесса отбора производителя электровозов для обновления своего парка.
Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, первый этап сбора предложений от заинтересованных поставщиков продлится до 25 мая, передает БизнесЦензор.
Ожидается, что в процессе реализации проекта производителями-нерезидентами может быть достигнут уровень локализации производства новых электровозов на базе украинских промышленных предприятий в 25-30% (или более).
В целом планируется закупить 205 новых электровозов. В том числе 135 локомотивов переменного тока, 50 локомотивов постоянного тока и 20 двухсистемных локомотивов переменного/постоянного тока (25 кВ/3 кВ).
При отборе поставщиков будет учитываться, как предложенный уровень локализации, так и характеристики электровозов, а также наличие предложений по финансированию сделки.
Процесс отбора начнется с проведения предварительной квалификации заинтересованных производителей, с целью формирования "короткого списка". В дальнейшем, производителям, включенным в "короткий список" будут направлены запросы предложений, которые будут содержать техническую и коммерческую части, а также критерии оценки.
С производителем, чье предложение будет определено наиболее приемлемым, планируется подписать рамочное соглашение. Напомним, в сентябре 2018 года "Укрзализныця" подписала меморандумы о сотрудничестве с французской компанией-производителем подвижного состава Alstom и китайским производителем железнодорожной техники и инфраструктуры Сhina railway rolling corporation (CRRC).
На то время министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что Франция готова рассмотреть возможность кредитования поставок электровозов производства Alstom для АО "Укрзализныця", а также локализации производства в Украине.
Ранее французская компания-производитель подвижного состава Alstom открыла представительство в Украине.
Французская компания также разрабатывает проект по производству электровозов для Украины и Грузии с общим рынком в 350 локомотивов до 2025 года.
Alstom - один из мировых лидеров (наряду с Siemens и Bombardier) в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Выручка компании в 2016-2017 фингодах составила 7,3 млрд евро. Alstom работает более чем в 60 странах, численность ее персонала превышает 32,8 тыс. человек.
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