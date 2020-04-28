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Нафтогаз считает в данное время нецелесообразным импорт газа
08:28 28.04.2020 |
НАК "Нафтогаз Украины" прекратил импорт газа, поскольку считает это нецелесообразным.
Об этом в эфире марафона "На карантине" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы сейчас газ не импортируем, мы закачиваем газ собственной добычи. Импортированный газ завозится преимущественно частными трейдерами, в которых бизнес-модель позволяет это делать. Для Нафтогаза мы не видим в этом смысла. Если и будем что-то импортировать, то с целью, чтобы мгновенно перепродать", - рассказал Коболев.
Он напомнил, что прошлый отопительный сезон был завершен с рекордными запасами газа в хранилищах.
"Газ закачивается в штатном режиме. Сейчас объем газа в хранилищах превышает 16,2 млрд кубометров. Думаю, этого газа будет достаточно, чтобы пройти следующую зиму", - сказал Коболев.
Как сообщал Укринформ, по данным Госстата, с 1 марта по 1 апреля 2020 года в Украине увеличились запасы многих видов топлива, за исключением моторных бензинов.
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