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Fitch подтвердило рейтинг «Нафтогаза» на уровне «B»
16:10 27.04.2020 |
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B", но ухудшило прогноз с "положительного" на "стабильный".
Отмечается, что пересмотр прогноза рейтинга государственных компаний следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины (B / Стабильный).
Согласно сообщению, автономный кредитный профиль (SCP) "Нафтогаза" отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа. Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19, а также неопределенности в отношении регулирования внутренних цен и взыскания дебиторской задолженности на фоне более слабой внутренней экономики.
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