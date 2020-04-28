«Пирятинский деликатес» потеснил «Нафтогаз Украины» из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле

ООО "Пирятинский деликатес" с начала апреля импортировало 9,4 млн куб м природного газа. В период с 1 по 20 апреля компания вошла в десятку крупнейших импортеров газа в Украину, обойдя НАК "Нафтогаз Украины", информирует портал expro.com.ua.

По расчетам ExPro потребление природного газа ООО "Пирятинский деликатес" составляет около 4-6 тыс куб м в месяц. С марта компания начала импорт природного газа, всего в период март-апрель импортировала почти 20 млн куб м.

По данным репортеров компания покупала газ на границе у компании SGAS, которая зарегистрирована в Словакии на Юрия Полищука.

SGAS занимается поставками газа в Украину, в 2020 среди его покупателей две компании: ООО "Пирятинский деликатес" и ООО "Газ Ком Трейд". В 2019р SGAS поставляла газ для ООО "Спец Газ Энерго", в 2018р - для ООО "Интер Газ Трейдинг".

ООО "Газ Ком Трейд" крупный импортер газа - с начала года компания импортировала почти 90 млн куб м газа, а также 11,5 млн куб м растаможила из режима "таможенный склад". В прошлом году "Газ Ком Трейд" импортировала около 180 млн куб м газа, большую часть которого приобрела у Colombanier Analytics.

В ноябре 2019 в СМИ появилась информация, что Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту контрабанды природного газа на таможенной территории Украины. ООО "Трейдер Газ", в 2019, импортировало 171 млн куб м газа, а растаможило - только 40 млн куб м газа. В деле контрабанды газа ООО "Трейдер Газ" фигурировала ООО "Газ Ком Трейд".