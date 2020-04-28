Финансовые новости
- |
- 28.04.20
- |
- 03:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Пирятинский деликатес» потеснил «Нафтогаз Украины» из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле
14:49 27.04.2020 |
ООО "Пирятинский деликатес" с начала апреля импортировало 9,4 млн куб м природного газа. В период с 1 по 20 апреля компания вошла в десятку крупнейших импортеров газа в Украину, обойдя НАК "Нафтогаз Украины", информирует портал expro.com.ua.
По расчетам ExPro потребление природного газа ООО "Пирятинский деликатес" составляет около 4-6 тыс куб м в месяц. С марта компания начала импорт природного газа, всего в период март-апрель импортировала почти 20 млн куб м.
По данным репортеров компания покупала газ на границе у компании SGAS, которая зарегистрирована в Словакии на Юрия Полищука.
SGAS занимается поставками газа в Украину, в 2020 среди его покупателей две компании: ООО "Пирятинский деликатес" и ООО "Газ Ком Трейд". В 2019р SGAS поставляла газ для ООО "Спец Газ Энерго", в 2018р - для ООО "Интер Газ Трейдинг".
ООО "Газ Ком Трейд" крупный импортер газа - с начала года компания импортировала почти 90 млн куб м газа, а также 11,5 млн куб м растаможила из режима "таможенный склад". В прошлом году "Газ Ком Трейд" импортировала около 180 млн куб м газа, большую часть которого приобрела у Colombanier Analytics.
В ноябре 2019 в СМИ появилась информация, что Главное следственное управление Нацполиции совместно с ГФС ведут расследование по факту контрабанды природного газа на таможенной территории Украины. ООО "Трейдер Газ", в 2019, импортировало 171 млн куб м газа, а растаможило - только 40 млн куб м газа. В деле контрабанды газа ООО "Трейдер Газ" фигурировала ООО "Газ Ком Трейд".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Торги за кресло: Как Зеленский решит проблему Саакашвили
|Минфин ввел табу на слова «дефолт» и «компромисс» с Коломойским
|Верховный суд отложил рассмотрение дела о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in из-за давления на судей
|Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении банковский законопроект
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Fitch подтвердило рейтинг «Нафтогаза» на уровне «B»
|«Пирятинский деликатес» потеснил «Нафтогаз Украины» из десятки крупнейших импортеров природного газа в апреле
|Кабмин утвердил норматив отчисления части прибыли госпредприятий на уровне 50%, ПриватБанк - 75%, Нафтогаз - 95% - нардеп
|ПриватБанк оспаривает взыскание 17 миллионов в пользу компании Коломойского
|"Нафтогаз" рассчитывает получить разрешение на создание таможенного склада для хранения избытков добываемой в мире нефти – Коболев
|Возврат ПриватБанка Коломойскому маловероятен, но возможен – министр юстиции
Это интересно
|Состоялся 84-й запуск Falcon 9: SpaceX вывела ещё 60 спутников Starlink
|Представлен способ извлечения данных из изолированных систем с помощью радио
|Facebook привлечет 50 сотрудников для развития проекта Libra
|Xiaomi выпустила электросамокат Scooter 1S по цене недорогого смартфона
|Volkswagen остановит разработку новых кроссоверов
|Huawei заявила, что сможет обходиться без процессоров собственной разработки
|В Украине из-за карантина стало больше мошенничеств в интернете