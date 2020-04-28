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ПриватБанк оспаривает взыскание 17 миллионов в пользу компании Коломойского
07:58 27.04.2020 |
Северный апелляционный хозяйственный суд Киева открыл апелляционное производство по апелляционной жалобе АО КБ "ПриватБанк" на решение о взыскании с него 17,3 млн грн в пользу компании "Арлан".
Об этом говорится в реестре судебных решений.
Решением от 25 февраля 2020 года по делу по иску ООО "Арлан" (конечные владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к ПриватБанку Хозяйственный суд г. Киева постановил взыскать с ответчика в пользу истца 17,3 млн грн.
"Взыскать с Акционерного коммерческого банка "ПриватБанк" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Арлан" денежные средства в размере 17 616 984,95 грн и 260 277,74 грн судебного сбора", - говорится в документе.
Не согласившись с данным решением, ПриватБанк обратился в Северный апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 25 февраля 2020 года по делу и принять новое решение, которым в удовлетворении иска отказать в полном объеме.
Суд назначил рассмотрение дела на 19 мая 2020 года.
Как сообщал Укринформ, Хозсуд г. Киева своим решением от 25 февраля 2020 года удовлетворил иск ООО "Арлан" (конечные владельцы - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) к ПриватБанку и решил взыскать с ответчика в пользу истца 17,3 млн грн.
По информации НБУ, 1 октября 2019 года ООО "Арлан" выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.
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