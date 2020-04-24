Группа "Нафтогаз" обратилась в Министерство финансов Украины с целью получения разрешения на создание таможенного склада на базе своих мощностей для предоставления услуги по хранению нефти, сообщил глава правления НАК Андрей Коболев.

"Мы столкнулись с проблемой, о которой проинформировали Министерство финансов, что для предоставления услуг по хранению нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада, потому что большинство этой нефти в Украине в будущем перерабатываться не будет", - сказал он в эфире "Украина24" в пятницу вечером.

По словам главы НАК, чтобы заинтересовать поставщиков нефти в услуге по ее временному хранению в Украине необходимо предоставить возможность не оплачивать НДС при ввозе сырья.

"Если такой режим нам позволят применить, то есть возможность, что мы получим дополнительных клиентов", - отметил Коболев, по оценке которого доходы от предоставления этой услуги могут составить $1-3 млн в месяц.

"Я думаю, за это стоит побороться, и мы надеемся на понимание как министра, так правительства", - резюмировал глава "Нафтогаза".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко высказал идею использования украинских мощностей для предоставления нефтедобывающим странам услуг по хранению нефти, которой в настоящее время переизбыток.

В "Укртранснафте" агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что на сегодня возможности хранения нефти для иностранных компаний на территории страны не урегулированы на законодательном уровне. Так, согласно нормативно-правовым актам, нефть импортного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах - импорт и транзит.

Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты", 100% акций которой принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", диаметром от 159 мм до 1220 мм общей протяженностью 4,767 тыс. км проходит по территории 19 областей страны, имеет ежегодную пропускную способность на входе 114 млн тонн, на выходе - 56,3 млн тонн.