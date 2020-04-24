Возврат ПриватБанка Коломойскому маловероятен, но возможен – министр юстиции

"При определенных обстоятельствах, при нескольких решениях судей… крайне маловероятно, но сейчас это теоретически возможно. Если будет принят законопроект (о банковской деятельности– ИФ), который… сейчас находится на рассмотрении комитетов, то такой возврат будет на 99% невозможным", – сказал он в эфире радио "НВ" в пятницу.
Малюська также пояснил, что 1% он оставил, поскольку сложно гарантировать, что "какой-то судья не потеряет здравый смысл и не вынесет какую-то ерунду, которую потом отменят".