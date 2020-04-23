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МХП в I кв. сократил продажи курятины на 4%
10:13 23.04.2020 |
Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в январе-марте 2020 года продал 157,73 тыс. тонн куриного мяса, что на 4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
Согласно сообщению МХП на сайте Лондонской фондовой биржи в четверг, средняя цена реализации этой продукции снизилась на 11% - до 34,41 грн/кг, экспортные цены - на 3%, до 1,37 $/кг
Экспортные продажи МХП в первом квартале этого года уменьшились на 12% - до 82,05 тыс. тонн, тогда как объем продаж на внутреннем рынке вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,68 тыс. тонн.
"В связи с ограничениями продаж (запретами), введенными правительствами стран ЕС и стран региона MENA преимущественно, компании пришлось перенаправлять объемы продаж в страны, которые оставались открытыми в то время", - сообщает холдинг.
Экспортные продажи в первом квартале 2020 года составили около 52% против 57% в первом квартале 2019 года.
По данным МХП, суммарный объем производства мяса птицы в январе-марте 2020 года вырос на 4% - до 178,64 тыс. тонн в результате запуска новых площадок для выращивания в течение 2019 года (вторая фаза Винницкой птицефабрики), а также в связи с увеличением доли производства более тяжелой курицы.
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