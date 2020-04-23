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Инвестфонд Хомутынника инвестирует в два крупнейших ТРЦ
09:05 23.04.2020 |
Сейчас ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года
Инвестиционный фонд Виталия Хомутынника "Каскад-Инвест" выступил инвестором двух торгово-развлекательных центров в Киеве - Respublika и "Вырлица". Об этом сообщает "Новое время", передает РБК-Украина.
"Наш инвестиционный фонд действительно выступил инвестором проекта торгово-развлекательного центра на земельном участке в 30 га между станциями метро Харьковская и Вырлица", - сообщил "НВ Бизнес" глава Наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" Анатолий Шахновский.
По его словам, сейчас ведутся работы по проектированию, которые планируется завершить до конца этого года.
"К тому времени мы и определим сроки строительства", - уточняет Шахновский.
Новому инвестору предстоит переоформить некоторые разрешительные документы, укрепить береговую линию озера и очистить его от загрязнения. Общая площадь торгового центра составит свыше 200 тыс. кв м, говорит Анатолий Шахновский. Компания также планирует благоустроить близлежащую территорию и создать зону отдыха.
Отметим, "Вырлица" - это уже второй киевский ТРЦ, в который инвестирует Виталий Хомутынник. Он также является совладельцем еще одного крупного столичного недостроя - ТРЦ Respublika, общая площадь которого составляет около 300 тыс. кв м. Открыть его планируется в следующем году.
"ТРЦ Respublika нам также интересен и мы, в том числе, рассматриваем его для инвестиций. Этим направлением занимается отдельное подразделение в фонде - девелоперская компания Каскад", - говорит Анатолий Шахновский.
Директор девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным, говорит, что Хомутынник намерен усиливать свое присутствие на рынке коммерческой недвижимости и может купить и другие проекты. Тем более, что в кризис стоимость активов снижается.
Как пишет НВ, если это произойдет, то Хомутынник сможет попасть в "клуб больших девелоперов" и составить конкуренцию Вагифу Алиеву, инвесткомпании Dragon Сapital, Хиллару Тедеру, Ринату Ахметову, Василию Хмельницкому и другим большим игрокам этого рынка.
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