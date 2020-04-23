Антикоррупционная прокуратура завершила расследование в деле Дубневича

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное расследование в отношении нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в расхищении более 93 млн грн средств ПАО "Укрзализныця".

Об этом со ссылкой на Facebook САП

Следствие установило, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников, организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-посредницы, бенефициарным владельцем одной из которых оказался народный депутат.

"Следствием установило, что депутат лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров именно в этих предприятий. В результате реализации такой преступной схемы, согласно результатам экспертиз, предприятие в течение 2015 - 2017 гг переплатило за поставки товаров более 93 млн грн", - сообщает САП.

В январе - феврале 2019 года в рамках расследования этого дела было сообщено о подозрении 8 лицам.

В октябре 2019г Верховная Рада поддержала представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) в отношении народного депутата Дубневича. 31 октября 2019г народному депутату сообщено о подозрении и избрана мера пресечения.

"21 апреля 2020 нардепу, другим 8 подозреваемым по делу и их защитникам открыты материалы дела... После ознакомления всех фигурантов с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - сообщает САП.